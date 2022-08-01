Через наш будинок перелітали снаряди, з різних сторін стояли росіяни і ЗСУ, – жителька Ірпеня

Соломія Стебельська виїхала з Ірпеня з чоловіком та 2,5 річною донечкою на початку повномасштабної війни. Їхній будинок постійно трусився, над ними літали винищувачі.

Сім'я проживає у 10-поверхівці в центрі Ірпеня, а їхній під'їзд з усього будинку постраждав найбільше. У ньому зовсім немає 9 квартир – там просто величезна дірка. Про це Соломія розповіла в інтерв'ю для проєкту СВОЇ на 24 каналі.

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Будинок був на межі двох сил

Соломія розповіла, що російська армія стояла перед її будинком, а воїни ЗСУ за ним. У них були перестрілки, тож з усього району це будинок постраждав найбільше.

Усі снаряди, які летіли, перелітали через наш будинок. Крім того, на території нашого житлового комплексу згоріли декілька автівок,

– розповіла жінка.

Квартира Соломії на 9 поверсі й вона дивом вціліла. Але сусіди та друзі залишилися без квартир і все майно, яке там було, втрачене. Стеля і стіни попадали.

У будинку весь час залишались 17 людей

За словами Соломії, під час окупації у цьому будинку залишались 17 людей, серед яких були діти.

Хоча наш будинок був новий, здали його лише у 2018 році. Інші під'їзди також постраждали. Це стосується і дахівки, і фасаду. Людям повідривало балкони. Про стан нашого дому ми дізнавалися від голови ОСББ. Вона залишалася там разом з ще 16 мешканцями будинку, серед яких були діти,

– сказала вона.

Також Соломія особисто знала декількох людей, яких розстріляли в Бучі. Виїхавши з міста, сім'я постійно слідкувала за тим, що відбувається у них вдома. Та дуже плакала, коли випливли страшні подробиці російської окупації.

Родині дивом вдалося виїхати й не травмувати дитину тими жахливими та страшними кадрами, які відбувалися там буквально за кілька днів після їхнього виїзду з Ірпеня.

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