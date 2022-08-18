Окупанти в Севастополі завантажують "Калібри" на підводний човен

У Південній бухті Севастополя росіяни завантажили крилаті ракети "Калібр" на підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка".

18 серпня окупанти завантажили на підводний човен "Варшав'янка" транспортно-пускові контейнери із крилатими ракетами типу "Калібр". Зброю навантажували за допомогою плавучого крана, який після закінчення відійшов від причалу, біля якого пришвартована субмарина.

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Скільки росія має підводних човнів у Чорному морі

Нині у Південній бухті знаходиться лише один підводний човен проєкту 636.3 "Варшав'янка". Всього у складі чорноморського флоту агресора їх 6:

Б-261 "Новоросійськ",

Б-237 "Ростов-на-Дону",

Б-262 "Старий Оскол",

Б-265 "Краснодар",

Б-268 "Великий Новгород",

Б-271 "Колпіно".

Кожен підводний човен може нести 4 крилаті ракети "Калібр-ПЛ".

Також у складі чорноморського флоту росії є підводний човен "Алроса" проєкту 877В "Палтус". Після ремонту та модифікації він отримав можливість нести ракети "Калібр-ПЛ", але після проведення випробувань його знову поставили на ремонт.

росія тримає 2 носії крилатих ракет у Чорному морі

Нині в ОК "Південь" повідомили, що станом на ранок 18 серпня Росія тримає на чергуванні в Чорному морі два носії крилатих ракет "Калібр".

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