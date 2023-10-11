"Час окупантів спливає": масштаб українського супротиву у Криму набрав обертів

Українці у тимчасово окупованому Криму очікують, коли півострів повернеться під контроль нашої держави. Водночас вони нагадують загарбникам, що їхній час от-от вийде.

Власне, рух спротиву "Жовта стрічка" виклав у мережу цілу низку промовистих фото. На них українці стоять біля пам'ятних місць і знаків у Криму з символікою рідної країни. Таким чином вони нагадують окупантам, що їм пора йти геть.

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Час окупантів виходить

У "Жовтій стрічці" зазначають, що до цієї акції долучилася ціла низка міст: Сімферополь, Севастополь, Керч, Феодосія, Ялта, Партеніт, Білогірськ, Джанкой, Бахчисарай.

Наша мережа активістів в Криму продовжує нагадувати окупантам, що їх час спливає. Це саме той час, коли треба буде пакувати валізу до Сиктивкару або Магадану. Крок за кроком, день за днем наш рух посилюється. За останній місяць до нас доєднались сотні нових активістів. Ми провели багато акцій спротиву і це ще не кінець,

– наголошують у русі.

У Криму мешканці чекають на повернення до України / Фото руху "Жовта стрічка"

У русі зазначають, що продовжуватимуть опір російській окупації доти, доки це буде потрібно. І що активістів не зупинити.

Також у "Жовтій стрічці" звертаються до кожного, хто чекає на ЗСУ, чекає на деокупацію та повернення мирного життя. У русі наголошують, що вони не одні, і що всім потрібно бути зараз разом.

Людей закликають вступити до "Жовтої стрічки". Об'єднавшись можна буде зробити неможливе. У русі наголошують, що всі прекрасно знають, наскільки окупанти бояться прояву українського спротиву та синьо-жовтих кольорів. Тож, закликають робити їх ще більше.

Які зараз настрої в окупантів у Криму