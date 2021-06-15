Кримський трафарет: що стоїть за істерикою Кремля на українську футбольну форму

Нам здається безглуздою реакція Кремля на українську футбольну форму. Але все серйозніше, ніж ми думаємо. Справді, як можна обурюватися тим, що країна наносить на екіпірування спортсменів свої власні контури.

Истерика официальной Москвы кажется нам проявлением слабости. Бунтом против фактов. Пощечиной здравому смыслу. Но в том и особенность, что у Москвы попросту нет выбора.

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Кремль обречен

Дело в том, что 7 лет назад вторжение в Украину сформировало не только украинскую политическую нацию. Оно вдобавок сформировало еще и российскую. И этот новорожденный конструкт обречен держаться за свои собственные символы веры.

Мы привыкли к тому, что оккупация Крыма и Донбасса стерли прежний уклад Украины и создали вместо него новый. Страна получила проверочные вопросы. Систему паролей и отзывов. На смену прежней эклектике пришли границы – и с их помощью мы теперь делим окружающих на "своих" и "чужих".

Этнический фактор перестал иметь значение. Язык колыбельных и окончание фамилий – тоже. Этнические украинцы могут быть на стороне агрессора. Этнические русские могут поддерживать Украину.

Политическая нация начала рождаться на Майдане, а окончательно оформилась во время войны. Мы справедливо считаем ее появление одним из главных достижений новейшей истории страны. Но все это, одновременно, происходило и в стране-агрессоре. "Пост Крым" сплачивал не только Украину. Он одновременно запускал аналогичные процессы в России. Очередная версия эпоса, когда рождение героя сопровождается появлением его антитезы. И в роли этой антитезы выступила одна восьмая часть суши.

Современная редакция России

Это для Украины оккупация Крыма была историей про предательство и удар в спину. А для России она стала точкой сборки современной редакции страны. Вопрос о принадлежности полуострова стал краеугольным камнем идентичности по обе стороны границы. И Москва намерена с не меньшим рвением защищать собственную версию ответа на него.

Более того – "крымским трафаретом" Москва теперь измеряет любые исторические события. "Оправдание Крыма" поставлено во главу угла. Ключевые элементы риторики нам хорошо знакомы: защита "своих", упреждающий манёвр ("иначе там были бы солдаты НАТО") и обвинения в русофобии. Последней принято объяснять любое несогласие с российскими притязаниями.



Оккупация Крыма / Фото ОПК

Москва только оправдывается

Крымская матрица стала универсальной и повсеместной. И она же провоцирует самый нелепый исторический ревизионизм в современной России. В результате на государственных телеканалах в РФ в преддверие 9 мая можно услышать осторожные реплики о том, что строптивость Польши и ее неготовность идти на "умеренные ультиматумы Берлина" попросту не оставили Германии выбора.

Крымской формулой меряют отныне все. В ее шаблон пытаются вписать любое историческое событие – от завоевания Новгородской республики до подавления Пражской весны.

Вдобавок, подобный подход для Москвы довольно удобен. Эмоции весны 2014 года еще живы в российском обществе, а потому наложение "крымского трафарета" на любое историческое событие автоматически расставляет для российского обывателя эмоциональные акценты. Каждый начинает видеть и оценивать историю словно бы "изнутри своего жизненного опыта".

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Это не временная девиация. Это новая российская норма. Было бы ошибкой полагать, что она существует лишь за счет государственной пропаганды. Кремль мог быть инициатором телеистерики, но теперь, когда лавина набрала скорость, он уже не определяет правила, а подчиняется им.

Реакция на футбольную форму Украины

Москва обречена реагировать на украинскую футбольную форму. Просто потому, что она посягает на фундамент нынешней российской реальности. Ставит под сомнение символ веры и покушается на базовые категории. Большой взрыв 2014 года сформировал сразу 2 политические нации – и они обречены быть антиподами. То, что будет нормой для одного лагеря – всегда станет нарушением нормы для другого.

Эти антиподы похожи на однополюсно заряженные магниты. Те самые, что способны лишь отталкиваться друг от друга. Притягиваться они могут лишь тогда, когда один из магнитов обнулен. И те, кто говорят о примирении и сближении должны определиться с тем, чьего обнуления они хотят.

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7 лет назад Москва вытолкнула Киев в пространство цивилизации и начала зеркально дрейфовать в противоположном направлении. Начиная с аннексии Крыма Россия мчится по встречке, убеждая себя, что это все остальные перепутали полосу. Чем дольше она пробудет в таком состоянии – тем меньше общего у нее будет с остальным миром. И тем меньше иллюзий будет у мира по поводу ее договороспособности.