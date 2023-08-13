Україна тримає під контролем всі військові об'єкти у Криму, – Братчук

Україна тримає під контролем всі військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму. На півострові кожні три дні відбувається щось "запальне".

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, на сьогодні мешканцям окупованого Криму варто уникати російських військових об’єктів.

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Україна тримає під контролем всі військові об'єкти у Криму

Як розповів Братчук, Україна тримає під контролем всі військові об’єкти у Криму.

За неофіційною статистикою, у Криму кожні три дні відбувається щось "запальне". Зараз статистика змінилася, тепер відбувається щонайменше "три запальних моменти на день". Братчук наголосив, що мешканцям окупованого півострова варто уникати російських військових об’єктів.

Що стосується димової завіси на Кримському мосту – треба віддати належне кримським гауляйтерам, вони придумали щось нове у тактиці. Так поставити дими нікому ще не вдавалося,

– додав Братчук.

У Криму масово зливають дані про розташування ППО росіян

Нагадаємо, що в окупованому Криму 12 серпня активно працювала ворожа ППО через невідомі цілі в небі. У мережі опублікували місце, де розташована одна з пускових установок окупантів.

Так, російську установку, яка вочевидь призначена збивати повітряні цілі, помітили на горі Мітридат. Зауважимо, що гора Мітридат розташована на пагорбі в окупованій Керчі. З неї доволі добре проглядається Кримський міст.