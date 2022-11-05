Чи могла українська армія у 2014 році відстояти Крим та Донбас: пояснення військового експерта

Керівництво країни в 2014 році було зобов'язане оголосити військовий стан та мобілізацію, щоб дати відсіч росіянам у Криму та на Донбасі. Так, ця війна могла би бути важкою, але в нас були всі шанси, бо Росія взагалі не готувалася до відсічі.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що росіяни почали перекидати регулярні частини тоді, коли їх десант і спецназ не змогли контролювати ситуацію.

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Олег Жданов каже, що військові розповідали, як у Криму росіяни 3 дні сиділи і чекали, чи буде спротив ЗСУ. І тоді, коли вони переконались, що наші військові закриті у військових частинах – тоді вони почали захоплення Криму.

Якби ми почали стріляти, у нас були б всі шанси відстояти Крим. Якби ми відстояли Крим – Донецька та Луганська не було б,

– переконаний Жданов.

За словами фахівця, навіть після втрати Криму, Генштаб України розробив доволі непогану контрнаступальну операцію і вона почала успішно продовжуватись.

Детальніше про втрату Криму у 2014 році, огляд Олега Жданова: дивіться відео

"Всі питають, чому Путін так ненавидить полк "Азов" – вони далеко відійшли від Широкіного, гнали росіян до межі Ростовської області. Але тоді був наказ Верховного Головнокомандувача про повернення до Широкіного, бо він не хотів визнавати факт війни", – зазначив Олег Жданов.

Але ми б впорались тоді, хоч ми були із слабкою підготовкою, але ж і Росія не була готовою.