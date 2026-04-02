Росія заявляє про повну окупацію Луганщини: чи правда це, і яка ситуація у регіоні

Росіяни заявили про повну окупацію Луганської області окупантами. Утім, відповідні заяви ворожого керівництва насправді не відповідають дійсності.

Українські військові досі утримують останні рубежі регіону. Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

Дивіться також Багато техніки і уже понад 1,3 мільйона окупантів: втрати Росії на 2 квітня

Чи захопили Луганщину повністю?

Міністерство оборони Росії раніше повідомило, що підрозділи угруповання військ "Запад" начебто закінчили захоплення Луганської області. Утім, подібні заяви російського керівництва спростували у Третій штурмовій бригаді.

Військові заявили, що попри всі спроби Росії "захопити область військовим і віртуальним шляхом", використовуючи брехню та фейки, українські сили утримують оборону у населених пунктах Надія, Новоєгорівка і Греківка.

За пів року у цьому регіоні російська армія здійснила щонайменше 144 спроби штурмових дій в районі Надії та Новоєгорівки, застосувавши 19 одиниць мототехніки та понад 360 окупантів, проте натомість зазнала втрат.

Українські бійці ліквідували на цій ділянці до 260 окупантів, ще понад 80 осіб зазнали поранень. Тому, як наголошують військові, у межах області досі перебувають наші сили, зокрема, підрозділи Третьої штурмової бригади.

Також нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін у жовтні 2025 року стверджував, що окупантам залишалося захопити 0,13% Луганської області. Влітку того ж року запевняв про окупацію 99% цього регіону.

Що відбувається у межах області?