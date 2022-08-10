Партизани у Мелітополі відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму, – мер

У тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани відкрили полювання на організаторів псевдореферендуму у Запорізькій області. Вони роблять усе, щоб не допустити цього шабашу.

Біля штабу "єдиної росії" в центрі Мелітополя стався вибух. Міський голова Іван Федоров прокоментував те, що відбулося, в національному телемарафоні.

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Як партизани зупиняють псевдореферендум

За словами Федорова, вже оголосили полювання на всіх причетних до організації псевдореферендуму на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Сили спротиву не спостерігатимуть мовчки, а діятимуть і робитимуть усе, щоб не допустити цього шабашу,

– зазначив мер.

Він додав, що референдуму в області не буде, бо це неможливо.

"Буде лише якась пропагандистська картинка, в якій вони скажуть, що якісь 60% проголосували за вступ до росії. Тому що сьогодні вони в шоці від тих цифр, які отримують", – сказав Федоров.

Як окупанти готуються до псевдореферендуму

російські окупанти завезли до Мелітополя масовку з інших тимчасово окупованих територій Запорізької області. Вони провели "форум" у міському Палаці культури.

Нагадаємо, що росія хоче анексувати п'яту частину України. Фейковий "референдум" країна-окупантка хоче організувати у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Водночас українців закликали бути обачними та не брати участь у цих злочинних діях ворога.

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