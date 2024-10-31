У Генштабі заявили про відбиття штурмів біля Селидового

Ситуація на фронті непросто та динамічна. Зокрема, у районі Селидового, що на Донеччині, відбили штурми.

Ввечері 30 жовтня повідомляли про окупацію Селидового. Водночас у Генштабі зазнали про відбиття штурму там.

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Ситуація напружена

Сили оборони України відбили штурми російських окупантів у напрямку міста Селидове Донецької області.

За інформацією військових, на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. Українські військові відбили 28 штурмів військ у районі населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

Отже, у Генштабі не підтверджують окупацію Селидового. Також складна ситуація на Курахівському напрямку. Там Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 8 штурмів позицій ЗСУ у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.