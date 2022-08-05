Ми виїхали, а за 3 години по центру їхали танки, – переселенка про початок війни у Сумах

Олені, переселенці з Сум, вдалося виїхати з міста 24 лютого до того, як по центральній вулиці почали їхати танки російських загарбників. Родина жінки не думала, що їм доведеться тікати з рідної домівки.

Суми розташовані за 40 кілометрів від кордону. Ніхто не міг повірити, що російські загарбники можуть увійти до міста. У рамках проєкту 24 каналу СВОЇ переселенка Олена розповіла, що спочатку у неї були шок та паніка.

Читайте також Спали під 6 ковдрами, – Оксана з Маріуполя про життя в блокаді та уникнення фільтрації

Виїхали з міста, а вже через три години їхали танки

Вибір був невеликий і довелось тікати. Страшно уявити, що було б, якщо російська техніка зайшла в місто дуже швидко.

Тим паче ми виїхали 24 лютого, а через три години буквально по центральній вулиці їхали танки. Виїхали десь о 13 годині. Далі нам вже телефонували знайомі й казали, що бачать танки, –

розповіла Олена.

За словами переселенки, до 24 лютого її сім’я нічого не планувала. Вони не купували квитків, не заправляли машину, не знімали гроші з банкоматів.

"Я 23 лютого мала простий робочий день. Закінчилась зміна, і пішла додому на відпочинок – 2 через 2 працювала. Зранку 24-го почалась паніка. Чоловік поїхав на заправку, а там вже черга по 3 – 4 години. Я в цей час вже збирала сумки", – додала жінка.

Суми під обстрілами

Коли почався повномасштабний наступ росіян на Сумщині, 5 березня виїхати чи заїхати до Сум було неможливо, бо все було заблоковано колонами ворожої техніки. Вже у квітні окупанти під натиском ЗСУ відступили від міста та області.

Нині загарбники продовжують обстрілювати Сумщину. У липні російські окупанти кинули 2 ракети на Білопільську громаду, згодом 5 – на Хотінську. Після цього – російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду.

Крім того, на Сумщині зафіксовано мінометні обстріли Краснопільської та Миропільської громад, минулось без жертв та руйнувань.

Вас може зацікавити – Історія хлопця, який тікав від війни з Харкова