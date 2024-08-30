Який вигляд має окупований Сєвєродонецьк сьогодні: болючі кадри

Український Сєвєродонецьк у Луганській області з кінця червня 2022 року тимчасово контролюють російські загарбники. Через понад 2 роки окупації у місті й досі лишається багато зруйнованих будинків і майже немає людей.

Джерела 24 Каналу показали фото, який саме має вигляд раніше квітуче українське місто, а також, яка у Сєвєродонецьку ситуація з відновленням пошкоджених будинків окупантами.

Цікаво Відчайдушно тримали оборону пів року: як живуть українці в окупованому Сєвєродонецьку

Що відбувається у Сєвєродонецьку зараз

На кадрах, які надали співрозмовники, видно, що російські загарбники не надто поспішають відновити зруйноване ними місто. У багатьох будинках і досі лишаються вибиті шибки, а також зруйновані цілі поверхи окремих під'їздів, балкони і окремі квартири.

Який вигляд має Сєвєродонецьк / Фото надані 24 Каналу

З фото також відомо, що в місті все ж залишилися вцілілі будинки та приміщення навчальних закладів. Однак після окупації у Сєвєродонецьку людей лишилося небагато, тому невідомо, чи функціонують вони взагалі.

Як і в будь-якому іншому тимчасово окупованому місті нашої держави росіяни абсолютно не дбають про елементарні потреби його жителів. Тому у Сєвєродонецьку після понад 2 років окупації не лишилося нічого, щоб нагадувало про минулу велич і бурхливість життя.

До слова, раніше джерела 24 Каналу показали, який вигляд має вцілілий квартал Сєвєродонецька. На фото у цьому районі видно лише кілька машин, а пустельний вигляд кварталу намагаються врятувати кілька поодиноких дерев.