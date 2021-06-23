Окупація – це біль наших країн, – президентка Грузії на зустрічі з Зеленським

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла про те, які цілі є спільними для України та Грузії. Найперше мовиться про деокупацію територій двох країн.

Спільні цілі України та Грузії

Спільним для держав є інтеграція з Європейським Союзом, а також вступ до НАТО. Про це президента заявила 23 червня, під час офіційного візиту до Києва.

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Окупація – це наразі біль наших країн, збитки і виклик. Ми знаємо про важкий стан України, окупацію і дії на Сході. Я висловлюю сім'ям загиблих військових співчуття і підтримку з боку грузинського народу,

– сказала Зурабішвілі.

Вона додала, що загальна мета України та Грузії полягає в інтеграції до ЄС, якій немає наразі альтернативи.

"Ми вже досягли великого прогресу на цьому шляху – візова лібералізація, асоційований статус, програма Східного партнерства. Нині час формувати такі кроки, одним з яких стане саміт у Батумі", – розповіла президентка.

До речі, Зурабішвілі додала, що між Україною та Грузією активізується співпраця у кількох сферах:

політичній,

туристичній,

культурній,

торговельній.

Що відомо про окуповані території Грузії На території Грузії є два окуповані регіони – Південна Осетія та Абхазія. Перша – самопроголошена держава, яку визнає лише 5 членів ООН, серед яких і Росія. Водночас більшість країн світу розглядають її як частину Грузії.



Абхазія – це самопроголошена республіка, військову підтримку якій надає Москва.

Джерело: На території Грузії є два окуповані регіони – Південна Осетія та Абхазія. Перша – самопроголошена держава, яку визнає лише 5 членів ООН, серед яких і Росія. Водночас більшість країн світу розглядають її як частину Грузії.Абхазія – це самопроголошена республіка, військову підтримку якій надає Москва.Джерело: Вікіпедія

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