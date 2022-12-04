Оточимо і почекаємо, поки не вмруть з голоду, – Арестович про намір окупантів втекти з ЗАЕС
Нещодавно стало відомо, що російські окупаційні війська готують черговий "жест доброї волі". Загарбники планують покинути територію ЗАЕС.
Про це в ефірі телемарафону повідомив радник ОП Олексій Арестович. За його словами, українським військам навіть не доведеться нічого робити, пише 24 канал.
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Росіяни опинились в оточенні
Російський політичний діяч Марк Фейгін припустив, що окупанти можуть вийти з території атомної електростанції в обмін на послаблення санкцій та стабільну роботу російських нафтопроводів.
Проте у відповідь Арестович заявив, що це все – лише "солодкі розмови про черговий жест доброї волі". Тож радник ОП змоделював ситуацію виходу окупантів з ЗАЕС.
Він саркастично пожартував, що групи польських найманців та українські танкісти "з завареними люками" прорвуться до Мелітополя. Через це Енергодар залишиться в безнадійному тилу, без оснащення і в повному оточенні.
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Нам тут навіть воювати не треба. Ми оточимо, почекаємо, поки вони вмруть з голоду і без жодної царапинки візьмемо ЗАЕС,
– сказав Арестович.
За його словами, російські солдати чудово розуміють своє становище. Тому всі ці розмови – це лише намагання росіян забезпечити оборону півдня і не потрапити в пастку.
Ситуація на ЗАЕС: головне
- Днями російські ЗМІ з посиланням на джерела наближені до Кремля повідомили, що російські війська готові до нового "жесту доброї волі" – покинути територію захопленої ними Запорізької АЕС та передати станцію під контроль України.
- Путін нібито готовий піти на такий крок попри те, що раніше категорично відмовлявся співпрацювати із МАГАТЕ щодо створення безпекової зони над ядерним об'єктом.
- Так, "за планом" Кремля ЗАЕС можуть передати або Києву, або МАГАТЕ. Зазначають, що російські війська покинуть територію атомної станції, але не вийдуть повністю із Запорізької області.
- Ймовірно, в обмін на вихід окупантів із Запорізької АЕС, Путін та його посіпаки вимагатимуть гарантій безперебійного транзиту нафти та газу територією України.
- Додамо, що передумови звільнення ЗАЕС дійсно існують. До прикладу, Росія почала відводити окремі підрозділи своїх військ із тимчасово окупованої ними території у Запорізькій області та готує до евакуації колаборантів.