Росія готується красти електроенергію із ЗАЕС: це відкриє небезпечні можливості для ворога

Російські окупанти вибудовують високовольтну лінію з Ростовської області в бік Енергодара. Вони хочуть на повну використовувати Запорізьку АЕС.

Про це 24 Каналу розповів керівник “Центру вивчення окупації” Петро Андрющенко, зауваживши, що такий інфраструктурний проєкт не є надто складним. Тому вже буквально за 1-,1,5 місяця вони його доведуть лінію до Запорізької АЕС. Але терміни можуть затягнутися залежно від погоди.

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Чому Росія хоче використовувати ЗАЕС

Як наголосив Андрющенко, все йде до того, що росіяни будуть банально красти українську електроенергію. Це дозволить їм запустити певну промисловість в Маріуполі та Бердянську. Наразі тих потужностей, які у них є поруч в Ростовській області, не вистачає для цього.

Одночасно залишок електроенергії буде розходитися по Росії. Це – додаткове електропостачання та здешевлення електрики.

Російська економіка котиться вниз. Їм гаплик, якщо ми протримаємося у 2025 році. Електрика – теж частина економіки. Контролюючи ЗАЕС, вони ще не повністю отримують прибути, які могли б. Окупанти багато чого запускають саме біля кордону з Україною. Не забуваймо про Ростовський порт, на який зросло навантаження. Все це потребує електроенергії,

– сказав Андрющенко.

Нагадаємо, 10 грудня 2024 року російський дрон атакував службовий автомобіль МАГАТЕ. В організації засудили цей інцидент, але не звинувачували Росію.