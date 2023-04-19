Окупація ЗАЕС показала все: світ має не допустити поширення впливу "Росатому" в Азії й Африці

Російські окупанти продовжують ядерний шантаж та нехтують безпекою на Запорізькій атомній електростанції. Світ має відреагувати на таке й не допустити співпраці корпорації "Росатому" з низкою країн Африки та Азії.

Про це 24 Каналу сказала незалежна експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. Вона наголосила, що потрібно економічно й дипломатично стимулювати ці країни та переконувати їх не реалізовувати реакторні технології Росії на своїй території.

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Світ має не допустити поширення впливу "Росатому"

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки зазначила, що Росія вперто рухається з будівництвом атомних електростанцій у країни Африки. Зараз, зокрема, завершується будівництво АЕС у Туреччині за російськими технологіями, а також розпочато в Єгипті.

За її словами, потрібно вже застосовувати дипломатичні переговори, переконувати ці країни, щоб вони подумали, й якось перебити умови, які пропонує їм Росія.

Тобто, мені здається, що, якщо вона реалізує всі проєкти, то може компенсувати (втрати на європейському ринку – 24 Канал),

– сказала Кошарна.

На її думку, безпрецедентна окупація Запорізької АЕС з порушеннями Женевських і всіх можливих конвенцій та постійний ядерний шантаж можуть вплинути на розвиток ядерної енергетики у світі. Адже це поганий приклад для інших терористів.

Чому потрібно не допустити поширення впливу "Росатому" в Азії й Африці: дивіться відео

Окупація ЗАЕС усе показала

Вона зауважила, що ситуація на Запорізькій АЕС погіршується з кожним днем – там не вистачає персоналу, деградує система безпеки, а на даху четвертого енергоблоку машинного залу 12 квітня здетонував боєприпас.

Водночас, зауважила експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки, МАГАТЕ пише, що вибух був за периметром. Натомість деякі очевидці розповідають, що це сталося на даху.

Я впевнена, що вони там мінують системи водопостачання також про всяк випадок. І кількість військових дуже сильно збільшилася,

– заявила Кошарна.

За її словами, дуже бентежить і те, що окупанти збираються евакуювати мешканців Енергодара, а весь персонал зачинити всередині периметру електростанції.

Тобто, додала вона, росіяни мають намір із персоналу та місії МАГАТЕ створити живий щит у випадку контрнаступу ЗСУ. І, вочевидь, стрілятимуть із промислового майданчика по місту, списуючи все це на ескалацію з боку України.

Тому ця окупація ЗАЕС показала, що і ООН, і МАГАТЕ абсолютно безсилі перед такою терористичною поведінкою Росії,

– наголосила експертка.

Вона додала, що потрібно якимось чином економічно та дипломатично стимулювати ці країни та переконувати їх не реалізовувати реакторні технології Росії на своїй території.

Що відомо про окупацію ЗАЕС