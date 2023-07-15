Серед ночі будять усю багатоповерхівку: ворог на Запоріжжі звіріє після "бавовни"

На Запорізькому напрямку ЗСУ вдається потужно знищувати російських окупантів. Допомагають у цьому й місцеві, які співпрацюють з українськими спецслужбами. Однак за останній час росіяни почали посилювати свій терор після кожного разу, як знищують їхню живу силу.

Російські окупанти вдаються до все жахливіших методів пресингу місцевого населення. Про це 24 Каналу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Нові методи терору на окупованому Запоріжжі

За минулий тиждень російська армія скоротилась щонайменше на 2 генерали. І це лише на Запорізькому напрямку. Так, нещодавно у Бердянську, місті, яке окупанти вважали своїм тилом, несподівано щось трапилось у готелі "Дюна". За дивним збігом обставин там якраз проживав генерал-лейтенант Олег Цоков.

Крім того, генерал Іван Попов фактично кинув своє військо. Вже потім він почав нити, що начебто він пішов через недостатню кількість боєприпасів та безлад в армії.

Це свідчить про те, що вже вище військове керівництво Росії виїжджає з тимчасово окупованого Запоріжжя. Хтось виїжджає, а когось вивозять.

– зауважив Іван Федоров.

Це відбувається зокрема через те, що на тимчасово окупованих територіях є великий спротив. Місцеві мешканці працюють в кооперації зі спецслужбами та військовими.

Тому на сьогодні влучність знищення російської міці на території Запорізької області є надвеликою. Однак, на жаль, для місцевих це має певні наслідки.

"Одразу після вибухів (випадки ліквідації росіян – 24 Канал) розпочинається терор. Цього тижня ворог почав черговий механізм пресингу: серед ночі приїжджають до однієї з багатоповерхівок, будять всіх, потім виводять когось в кайданках з мішком на голові і забирають людину в полон", – розповів мер Мелітополя.

Будять усіх саме для того, щоб залякати мешканців і змусити їх перестати чинити спротив, який триває уже понад 1,5 року.

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Росіяни переміщують командні пункти та склади

Крім того, цьому тижня на тимчасово окупованому Запоріжжі спостерігають тенденцію, що ворог почав переносити свої командні пункти та міста базування.

Попри те, що росіяни намагаються передислокувати свої склади та живу силу, їм це ніяк не допоможе.

Ми знаємо про декілька нових угруповань росіян на території самої окупованої Мелітопольщини. Все добре стає відомо майже одразу,

– наголосив Федоров.

Про всі переміщення одразу дізнаються українські спецслужби. А потім цю інформацію вдало використовують українські військові, аби ворогів та їхньої техніки на нашій землі ставало все менше.

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