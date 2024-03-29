Названо імена керівників ресурсопостачальних компаній на службі в окупантів: хто вони
Джерело:Kiborg.news
OSINT-спеціалісти Центру готовності цивільних фонду Сергія Притули знайшли адресну книгу підприємств тимчасово окупованої частини Запорізької області, що обслуговують житлово-комунальне господарство. В матеріалі на сайті проєкту KibOrg вийшла велика стаття про 25 ресурсопостачальних підприємств.
У статті ідентифікували керівників цих незаконних структур ЖКГ, адже вони сприяють окупаційній владі. Деякі з них внесені до бази "Миротворця" і Evocation.
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Хто працює на ворога у Запорізькій області
На думку авторів статті, питання функціонування цих ресурсопостачальних підприємств має дві сторони. Проаналізувавши діяльність названих очільників, можна впевнитися в їхній ідейності та свідомій співпраці з російськими окупантами. Це підпадає під статті колабораціонізму та сприянню ворогам. З іншого боку, розуміємо, що є потреба забезпечувати роботу системи ЖКГ для підтримки людей, які не виїхали з тимчасово окупованих територій і чекають повернення України,
– мовиться в матеріалі.
Автори статті не виключили: частина рядових працівників підприємств може просто дбати про функціонування систем. Вони мають зберегти комунікації і передати їх законній українській владі. Та все ж треба провести розслідування.
"Комунальні підприємства, про які далі піде мова, фактично є дублями місцевих українських організацій. Після окупації у 2022 році фейкова адміністрація здійснила їх перереєстрацію за російським законодавством", – пояснюють спеціалісти.
Кого викрили осінтери:
- Юрій Петрович Онищук – директор невизнаного МУП "Водоканал-Мелітополь" у тимчасово окупованому Мелітополі. Після псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях у вересні 2023 року він став лідером партії "Справедлива Росія" у Запорізькій області;
- Олег Олегович Петров – директор невизнаного КП "Бердянськводоканал" у тимчасово окупованому Бердянську;
- Володимир Олександрович Брус – директор невизнаного КП "Тепловодоканал" ЕГС у тимчасово окупованому Енергодарі. У вересні 2023 року балотувався у депутати самопроголошеної Енергодарської міськради;
- Володимир Миколайович Кучер – директор невизнаного МУП "Райкомунсервіс" у тимчасово окупованій Якимівці;
- Ольга Сергіївна Сіроштан – директорка невизнаного КП "Компос" у тимчасово окупованому Бердянську;
- Марія Захарівна Саклакова – директорка невизнаного КП "Андровський сількомунгосп" у тимчасово окупованому Бердянську. Жінка брала участь у псевдовиборах у вересні 2023 року до Бердянської ради та активно просуває політику "Єдиної Росії" на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя;
- Юрій Миколайович Мігуля – директор невизнаного КП "Андріївське ЖПГ" у тимчасово окупованому смт Андріївка;
- Юрій Миколайович Бохан – директор невизнаного КУП "Василівка водоканал" у тимчасово окупованій Василівці;
- Олексій Васильович Приходько – директор невизнаного КП "Добробут Балки" в окупованому селі Балки Василівського району;
- Олександр Миколайович Лосєв – директор невизнаного КП "Дніпрорудненські тепломережі" в окупованому Дніпрорудному;
- Костянтин Олександрович Чебукін – директор невизнаного МУП "Водоканал" тимчасово окупованого села Кам'янка-Дніпровська;
- Андрій Юлієвич Синоренко – директор невизнаного МУП "Великобілозерське комунальне господарство" окупованого Кам'янсько-Дніпровського району;
- Валерій Васильович Літовка – директор невизнаного КП "Заповітне" окупованого Кам'янсько-Дніпровського району;
- Анатолій Анатолійович Боровик – директор невизнаного КП "Куйбишевський водоканал" у тимчасово окупованому Більмаку (колишньому Куйбишево);
- Сергій Вікторович Циганчук – директор невизнаного МУП "Розівський цех водопостачання" в окупованій Розівці. У вересні 2023 року брав участь у псевдовиборах на території Запорізької області;
- Любов Миколаївна Шевченко – директорка невизнаного МП "Михайлівський комунгосп" тимчасово окупованої Михайлівки. Брала у псевдовиборах у вересні 2023 року до окружної ради депутатів.
- Андрій Іванович Шашко – директор невизнаного КП "Міськводоканал" у тимчасово окупованих Пологах;
- Віталій Володимирович Кононов – директор невизнаного КП "Чисте місто Приморськ" у тимчасово окупованій Бердянській ВЦА. Був кандидатом у вересні 2023 року під час псевдовиборів на ТОТ;
- Олександр Анатолійович Шутов – директор невизнаного КП "Венеція" у окупованому Токмаку;
- Наталя Іванівна Лісова (Пінчук) – директорка невизнаного КП "Міськводоканал" у тимчасово окупованому Токмаку;
- Юрій Олександрович Салогуб – директор невизнаного КП "Мрія" Чернігівської ВЦА (КП "ПУЖКГ") окупованого смт Чернігівка;
- Олег Валентинович Квач – директор невизнаного ГУП "Мелітопольгаз" окупованого Мелітополя;
- Едуард Вікторович Арматов – директор невизнаного ГУП ЗО "ТАВРІЯ-ЕНЕРГО" у тимчасово окупованому Мелітополі;
- Антон Генадійович Трухін – директор невизнаного МУП "ЧИСТОТА" окупованого Мелітополя;
- Андрій Сергійович Хрущ – директор невизнаного МУП "ЖИТЛОМАСИВ" окупованого Мелітополя.
Рух опору: останні новини
На окупованих територіях успішно працюють партизани. Наприклад, 27 березня стало вибуховим днем для Бердянська, Мелітополя та Маріуполя – там одночасно пролунали вибухи. Перед тим повідомляли, що партизани виявили важливе розташування окупантів.
А в Криму "Атеш" стежить за тим, як росіяни намагаються убезпечити бухту Севастополя. Після українських ударів по кораблях "Ямал" та "Азов" командування Чорноморського флоту перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту.
Водночас Росія хоче дискредитувати українське підпілля та готує провокації. Серед них можуть бути навіть теракти, детально про плани ворога – тут.