Окупаційна "влада" ходить у бронежилетах і з охороною: на Півдні місцеві продовжують чинити опір

Мешканці тимчасово окупованої Херсонської області продовжують чинити спротив російським загарбникам. Ті своєю чергою побоюються за своє життя.

Про це повідомили уночі проти 4 червня в ОК "Південь". У відомстві наголосили, що керівництво окупаційної влади пересувається з великою кількістю охорони, в бронежилетах, у броньованих машинах.

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Мешканці Херсонщини чинять потужний спротив

Щодня в обласному центрі з'являються прапори, мотиваційні написи і "посилання" для окупантів, поширюються протизагарбницькі листівки.

Через це керівництво окупаційної влади почало пересуватися з великою кількістю охорони, в бронежилетах та у броньованих машинах.

Мають острах за своє життя,

– наголошують в ОК "Південь".

Командування додає, що для власного захисту в район Херсону підтягнули до 4 самохідних гармат великої потужності типу "Піон".

Ситуація на Півдні України: коротко у відео

Послаблення окупаційного режиму відчувається в багатьох аспектах. Так, в деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів.

Також мобільний зв'язок частково з'явився на деокупованих територіях області: у Кочубеївській і Нововоронцовській територіальних громадах.

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Не маючи успіху в просуванні по суші, ворог завдав удар гелікоптерами Ка-52 по позиціях ЗСУ, які базуються на Півдні. На щастя, обійшлося без втрат. Натомість наші Повітряні сили атакували скупчення противника під Іванівкою на Херсонщині двома штурмовиками Су-25. Армійською авіацією нанесено ще два удари по скупченню противника в районі Солдатського та Давидова Броду.

Станом на 3 червня, в Чорному морі на виконанні бойових завдань знаходяться 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 великих десантних кораблів. Саме з підводного човна ворог здійснив пуск ракет, з напрямку Криму.

Ворог продовжує обстрілювати Миколаїв зі ствольної важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдяки якісно проведеній евакуації цивільного населення, постраждалих нема.

На Одещині силами оборони системно здійснюються протидиверсійні та інші превентивні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки регіону.

ОК "Південь" вже традиційно закликає українців не втрачати пильності та витримки, дотримуватися заходів безпеки під час повітряних тривог та довіряти лише достовірним джерелам інформації.

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