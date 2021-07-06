Окупаційний суд у Криму продовжив арешт журналіста Єсипенка

6 липня 2021 , 17:47
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Джерело:

телеграм Людмили Денісової

Підконтрольний Росії "райсуд" у тимчасово окупованому Сімферополі продовжив арешт незаконно утримуваного журналіста Владислава Єсипенка. Українець перебуватиме під вартою ще щонайменше пів року.

На сполох забила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона закликала міжнародну спільноту негайно відреагувати на судилище.

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Денісова попросила посилити тиск на Росію задля захисту прав громадян, які залишилися проживати на території тимчасово окупованого Криму та звільнити усіх незаконно утримуваних країною-агресором громадян України.

Прошу міжнародні організації та правозахисні інституції делегувати на судові засідання в тимчасово окупований Крим своїх представників, аби не допустити порушень прав громадянина України Владислава Єсипенка,
– підкреслила омбудсмен з прав людини.

У чому звинувачують журналіста

Раніше окупанти затримали Єсипенка за підозрою в незаконному виготовленні вибухових речовин та пристроїв, а також – в їхньому перероблюванні й ремонті. Згодом до цих звинувачень додалися ще й закиди у незаконному придбанні та передачі зброї.

Справа проти Єсипенка в Криму

  • Журналіста Владислава Єсипенка затримали в березні 2021 року у Криму. У його автомобілі співробітники ФСБ Росії нібито знайшли вибухівку, яку він "створив самостійно".
  • Єсипенка звинувачують також у тому, що він працював на українську розвідку. 
Автор: Альона Захарова