Окупанти залишають без світла цілі вулиці на Херсонщині, – Жданов розповів про мету

Частина території Херсонської області досі залишається під окупацією росіян. Там місцевому населенню стає все важче виживати.

Терористи намагаються відрізати частини Херсонської області від комунікації, вимикаючи світло в певних районах. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.

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На тимчасово окупованих територіях ворог продовжує мародерствувати.

Зокрема, в Новокаховському районі Херсонської області помічені випадки зливу масла з електротрансформаторів, що призводить до відключення світла на окремих вулицях в населених пунктах району. Там трансформатори автоматично вмикаються, адже не відбувається охолодження.

Яка мета відключень світла

Жданов розповів, що на питання місцевих жителів, навіщо росіяни відключають світло на вулицях, вони відповідають, мовляв, "якщо прийдуть ваші (ЗСУ – 24 Канал), то вони вам все виправлять".

Тут незрозуміло, або вони не впевнені, що утримають території і просто шкодять населенню. До речі, можливо, вони так кажуть для інформаційного прикриття, але радше це пов'язано з тим, щоб залишити людей без електрики, без інтернету, без засобів комунікації,

– зауважив військовий експерт.

Він розповів, що за досвідом окупованих територій на Київщині, після відключення світла мобільні мережі могли працювати максимум годину. Після цього вимикався інтернет, ще за півгодини зникає мобільний зв'язок.

Зараз для більшої частини України це не є проблемою, адже підключаються генератори. Однак на тимчасово окупованих територіях модернізацію цих серверів та транслюючих станцій ніхто не проводив.

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