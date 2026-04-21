Росія знову клянеться, що захопила всю Луганщину: що відбувається насправді

Росія "любить" останнім часом заявляти про повну окупацію українських міст чи навіть областей. Зокрема, 21 квітня начальник генштабу Росії Герасимов знову клявся у захопленні всієї Луганщини.

Втім, це черговий російський фейк. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін у коментарі Інтерфакс-Україна.

Що насправді відбувається на Луганщині?

Наразі 3-й армійський корпус на Луганщині продовжує утримувати позиції в районі сіл Надія, Новоєгорівка та Греківка. Російські твердження про їхню окупацію не є дійсними.

Бородін визнав, що росіяни постійно ведуть наступальні дії. Йдеться про понад 150 штурмових дій за пів року. Водночас наразі уже нема потужних механізованих штурмів.

Окупанти продовжують втрачати величезну кількість особового складу і сил та засобів. Попри усі спроби росіян, лінія фронту за останні 6 місяців майже не змінилася, а ситуація залишається стабільною.

"Але мотивація ворога відчувається в тому сенсі, щоб воєнним шляхом вирішити питання всієї території Луганської області. І штурмові дії в цілому за напрямком Борова – Лиман, вже як рік в них оперативне завдання щодо просування на цьому напрямку, тому що це ключ від Слов'янська і Краматорська", – додав військовий.

Керівник ЦПД РНБО також підтвердив, що Герасимов збрехав про "повну окупацію Луганщини", як це раніше було й про Куп'янськ.

Герасимов належить до крила російських еліт, які виступають за продовження війни за будь-яку ціну. Тому його задача – брехати про військові звитяги, а там десь пітерські колеги Путіна з ФСБ цю брехню будуть легалізовувати,

– пояснив Коваленко.

До слова, нещодавно президент Зеленський заявив, що добровільний вихід ЗСУ з Луганщини та Донеччини буде стратегічним програшем для України.

