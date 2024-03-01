Найшвидше рішення мого життя, – активіст в окупації про те, як долучився до спротиву

Українці беруть участь в руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Вони знають, що зрештою вдасться назавжди вибити загарбників з рідної землі.

Про це 24 Каналу розповів координатор руху "Жовта стрічка" Іван, зауваживши, що приєднатися до руху спротиву було його найлегшим рішенням у житті. Далі була активна робота з розробки тактики спротиву на усіх тимчасово окупованих територіях.

Дивіться також Привид великої війни чи пусті слова? Чи введуть країни НАТО свої війська в Україну

Є справжні ризики

Як наголосив активіст, безпечні тактики спротиву допомагають не попадатися під увагу російських спецслужб. Хоча на окупованих територіях регулярно трапляються різні арешти та переслідування.

Напевно, це найбільш швидке та найбільш рішуче рішення в житті. З часом ти починаєш більше входити в процес; задаєшся питаннями, наскільки усе безпечно. Думає, що можеш зробити. Як організувати підпільну поліграфію; таємно закупити жовту фарбу для графіті. Адаптовуємо власні безпекові інструкції з кібергігієни; з того, як уникнути переслідування. І ти розумієш, що ці інструкції працюють. І ти можеш бути впевненим у власній безпеці,

– розповів активіст.

Рух "Жовта стрічка" займається ненасильницькими методами спротиву. Вони працюють над підтриманням патріотичного настрою українців в окупації. Паралельно йде збір про воєнні злочини окупантів. Так правоохоронні органи України одразу мають базу злочинів, які вже зафіксовані.

Крім того, йде робота, аби допомогти людям уникнути участі у так званих "виборах президента Росії". Хоча окупанти намагаються примусово залучити українців до цього фарсу.

Я виїжджав з тимчасово окупованих територій, але заїхав назад. Бо потрібно комусь продовжувати роботу; масштабувати рух. Зараз важко виїхати. Єдиний шлях – через Росію та треті країни. Але є питання, чи випускатимуть тебе за наявності лише українського паспорта. Зараз росіяни намагаються перекрити ці артерії,

– розповів активіст.

Яка ситуація на окупованих територіях: коротко