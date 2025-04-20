У Бердянську окупанти нав'язують дітям російські великодні традиції, – МВА
- У Бердянську окупанти нав'язують дітям російські великодні традиції та організовують для цього спеціальні виставки.
- Росіяни ігнорують українські великодні символи, зокрема писанки, та продовжують свою культурну експансію.
У тимчасово окупованому Бердянську росіяни нав'язують дітям власні великодні традиції. У такий спосіб українців цілеспрямовано занурюють у російську культурну парадигму.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Бердянську МВА.
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Як Росія нав'язує дітям традиції
У міській військовій адміністрації розповіли, що в Бердянську триває нав'язування російських культурних наративів місцевим дітям.
Зокрема в меморіальному будинку-музеї П. П. Шмідта відкрилася виставка під назвою "Атрибути православної Пасхи", яку позиціонують як знайомство з "культурною спадщиною православної Русі".
Дітям демонструються сучасні інтерпретації так званих "яєць Фаберже" та інші атрибути, притаманні святкуванню Пасхи в російській традиції XIX століття. При цьому жодної уваги не приділяється українським великоднім символам, таким як писанки, що є невід'ємною частиною національної культурної спадщини,
– підкреслили в МВА.
В адміністрації додали, що учнів цілеспрямовано занурюють у російську культурну парадигму, яку видають за "православну спадщину". Така "діяльність" росіян є черговим прикладом культурної експансії та підміни понять, яка здійснюється на окупованих територіях.