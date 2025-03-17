Росіяни на Херсонщині не задоволені темпами призову й вимагають посилити мобілізацію, – "Атеш"

Окупаційна влада у Херсонській області не задоволена темпами мобілізації. Мобілізаційні заходи там без розголосу посилили.

Росіяни клеять більше реклами служби в армії, але це не допомагає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "АТЕШ".

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У росіян погані справи з мобілізацією на Херсонщині

Агент руху "АТЕШ" із військового комісаріату окупованої Херсонщини у Генічеську повідомляє, що адміністрація області незадоволена ходом мобілізації. За його даними, загарбники негласно вимагають посилити призов, щоб покращити статистику.

Пропаганда у вигляді білбордів та реклами мала залучити добровольців. Проте реальність інша – охочих служити майже немає. Ба більше, в регіоні посилюється опір: кількість диверсій зростає, а місцева влада не знає, як на це вплинути.

Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій уникати мобілізації та передавати нам будь-яку інформацію про подібні заходи. Приєднуйтесь до руху "АТЕШ" та зробіть свій внесок у боротьбу з окупантами!

– зазначили у "АТЕШ".