Окупанти почали перепис населення в Сєвєродонецьку: там досі живуть тисячі людей

В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку російські окупанти почали перепис населення. У місті до повномасштабного нападу росії на Україну жили понад 100 тисяч людей.

Відповідну інформацію 24 каналу розповіли місцеві жителі. Про це стало відомо 11 липня – на 138 день повномасштабної війни, яку росія почала проти України.

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У Сєвєродонецьку вороги почали перепис населення

росія почала перепис населення в Сєвєродонецьку. За попередніми даними, у місті залишилося близько 10 тисяч цивільних,

– повідомив місцевий житель.

За його славами, до війни в місті жило орієнтовно 103 тисячі людей.

На жаль, Сєвєроденецьк окупований орієнтовно з червня 2022 року. Там тривали важкі бої за місто, проте згодом Збройні Сили України перейшли на більш укріплені пропозиції.

Коротко про ситуацію в місті

15 червня радник глави МВС Ростислав Смірнов заявив, що Сєвєродонецьк не стане другим Маріуполем.

Олексій Арестович розповів, що ворог втратив у боях за Лисичанськ та Сєвєродонецьк щонайменше 7000 солдатів. Арестович пояснив, що просідання армії ворога трапилось до 70% від початкової. Мовиться як про незворотні, так і про зворотні, санітарні втрати тощо.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що загарбники мобілізовують мешканців захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська на війну з Україною.

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