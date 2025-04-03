З окупованих територій вдалося повернути доньку та дружину українського військового

Україна повернула з тимчасово окупованої території доньку та дружину військового. Родина тривалий час намагалася виїхати.

Проте спроби полишити життя в окупації виявилися безрезультатними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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Що відомо про маму та доньку, яких вдалося повернути

За словами Єрмака, доньку та дружину українського військовослужбовця повернули в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Протягом тривалого часу родина намагалася виїхати. Проте під час однієї зі спроб російські військові перевірили їхні документи та особисті дані в базі даних й виявили, що батько служить у Збройних Силах України.

Після цього будь-яка самостійна спроба евакуації стала надто небезпечною. Тривалий час вони жили в страху та невідомості,

– каже Єрмак.

Проте зараз родина знову разом. За словами керівника Офісу Президента, їм нададуть необхідну підтримку від психологів та соціальних працівників.

Додамо, що 2 квітня з тимчасово окупованих територій, а також з Росії вдалося повернути 11 дітей. Серед повернених – двоє братів, батько яких загинув після катувань, та 11-річний хлопчик, чий тато був у російському полоні.