Результати просто чудові: Андрющенко назвав наслідки ударів ЗСУ по складах у Мангуші та не лише

Сили безпілотних систем поширили інформацію про влучання в один з ворожих складів на Донеччині. Удар зафіксували у селі Бурякова Балка неподалік Мангуша, але це не єдина успішна атака українських військових.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, додавши, що загалом було два удари. Уражено склад, але він там не один, адже росіяни перевезли все з Ялти до Бурякової Балки, яка неподалік Маріуполя.

Що відомо про наслідки влучання?

Окупанти хотіли сховати свої засоби, але тепер по них завдали удару. А друге ураження відбулося у Мангуші у ніч з 27 на 28 березня. Вдалося уразити вежу зв'язку. Це була цілеспрямована робота, щоб залишити росіян без зв'язку.

Я переконаний, що це не останнє ураження. Велика робота ведеться над атаками по енергетиці. Під Бердянськом було влучання у чергову підстанцію, в окупованому місті немає ні світла, ні води. Тому наші Middle Strike – чудові,

– наголосив Петро Андрющенко.

Україна знищує ворожі склади, місця базування, системи зв'язку. Також б'ємо по цілях, які відстежували ще з 2022 року. Тепер росіяни так розслабилися, що перестали їх приховувати.

Наприклад, на комбінаті імені Ілліча є багато місць, щоб сховати зброю, техніку, там її важко знайти. Але окупанти розуміють, що їх можуть помітити під час перевезення, на це потрібен ресурс, тому зберігають багато чого у відомих Україні місцях.

Ми підтверджуємо нашу теорію про те, що як тільки почнуться впевнені, системні удари по окупованих територіях, кількість інформації звідти тільки зростатиме,

– додав керівник Центру вивчення окупації.

Звісно, якби ми почали це робити у 2024, 2025 роках, то інформацію було б значно більше. Адже багато людей виїхали з окупованих територій, частину ми, на жаль, втратили через арешти. Але досі залишається велика кількість патріотів, які щодня ризикують, передають інформацію і забезпечують ці удари.

До уваги! У березні Сили оборони атакували будинок селищі Мангуш Маріупольського району. Колись його вкрали в українця та помістили російський підрозділ "Рубікон". Саме він став ціллю удару. Точно є поранені серед росіян.

