Повний крінж, – Андрющенко розповів про "побєдобєсіє" росіян на окупованих територіях

Напередодні 9 травня в окупованому Маріуполі росіяни проводять всілякі пропагандистські заходи щодо 80-річчя закінчення Другої світової війни. Окупанти влаштовують ці акції навіть в дитячих садочках.

Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зазначивши, що "побєдобєсіє" на окупованих територіях виглядає з одного боку смішно. Проте з іншого боку це – травмуюча ситуація, якій потрібно протидіяти.

До теми Ворог готує провокації до 9 травня, – "Атеш" викрив методичку спецслужб Кремля

Пам'ятники на тлі руїн

Андрющенко розповів, що на окупованих територіях місцева влада привела до ладу пам'ятники Другої світової війни.

Коли на фоні закинутих руїн Маріуполя стирчать ці пам'ятники, довкола яких окупанти водять хороводи, виглядає це абсолютно смішно,

– зауважив він.

Також в Маріуполі, за його словами, відкрили стелу військової слави Росії, що схожа на ту, що стоїть у Санкт-Петербурзі. Вона розташована якраз напроти руїн "Азовмашу". На його території абсолютно спалена, розбита будівля.

Відкривати цю стелу, як зазначив керівник "Центру вивчення окупації", приїжджали офіційні особи, навіть губернатор Санкт-Петербурга. І всі фото і відео робили на тлі цих руїн, тому що їх ніяк не можна було уникнути.

Це дійсно повний крінж. Єдине, що найсумніше і викликає велике занепокоєння, – що вони роблять з дітьми. Безпосередньо в школах вони залучають дітей до російських наративів,

– підкреслив він.

Наприклад, в школах Маріуполя діти обов'язково мають носити "георгіївську стрічку". За словами керівника "Центру вивчення окупації", фактично всі учні ходять з нею і, на жаль, це – форма одягу.

Дітей зобов'язують відвідувати ці пам'ятники, покладати квіти. Все те "побєдобєсіє", що ми бачили в Росії і насміхалися з якого, цього року повноцінно докотилося до окупованих територій,

– наголосив Петро Андрющенко.

Все це коїться, за його словами, з-під палки, починаючи з дитячих садочків і закінчуючи вищими навчальними закладами.

Читайте також Війна за супермаркети та хованки від ЗСУ: що відбувається в окупованому Маріуполі

Нагадаємо, що окупанти будують в Маріуполі дитячий центр військово-спортивної підготовки, який планують відкрити у 2026 році. Це буде найбільший табір на окупованій території для військового підготування саме дітей. Їх впродовж року готують у школах у межах позашкільної підготовки, а після в таборах навчають тактики бою. Ці табори входять до структури так званого "Руху перших" – прокремлівської ініціативи щодо мілітаризації дітей на окупованих територіях.