"Піратські" закони: як росіяни відбирають житло в українців на окупованій території

У Бердянському районі сільська місцевість страждає не менше, аніж місто. Росіяни вигадують дедалі абсурдніші ідеї, як відібрати житло в українців на тимчасово окупованій території.

Заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, якщо раніше окупанти насильно займали чужу оселю, тепер намагаються оформлювати все через "процедуру націоналізації".

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Немає жодних гарантій

За словами заступника голови Бердянської райради, росіяни самі ж визнають, що не мають грошей у бюджеті. Вони хочуть націоналізувати житло, тобто зробити комунальним чи муніципальним, а потім продавати.

Окупанти більше не мають місць, звідки брати гроші. Росія не змогла налагодити економіку, виробництво та торгівлю, тому наповнює бюджет коштом цивільних мешканців на окупованій території.

Проблема не те щоб масштабна, вона вже має масштаби катастрофи для місцевого населення. Жодного захисту немає,

– зазначив Віктор Дудукалов.

Хоч українці за всіма міжнародними стандартами мають право на житло, але не можуть його реалізувати. Майно фактично відбирають. Навіть перебуваючи в окупації немає гарантій, що статки залишаться в людини.

В окупантів там діють "піратські" закони, тобто їх повна відсутність. Це територія повного безправ'я, беззаконня і російською мовою "беспредела",

– констатував Дудукалов.

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