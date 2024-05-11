"Піратські" закони: як росіяни відбирають житло в українців на окупованій території
У Бердянському районі сільська місцевість страждає не менше, аніж місто. Росіяни вигадують дедалі абсурдніші ідеї, як відібрати житло в українців на тимчасово окупованій території.
Заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, якщо раніше окупанти насильно займали чужу оселю, тепер намагаються оформлювати все через "процедуру націоналізації".
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Немає жодних гарантій
За словами заступника голови Бердянської райради, росіяни самі ж визнають, що не мають грошей у бюджеті. Вони хочуть націоналізувати житло, тобто зробити комунальним чи муніципальним, а потім продавати.
Окупанти більше не мають місць, звідки брати гроші. Росія не змогла налагодити економіку, виробництво та торгівлю, тому наповнює бюджет коштом цивільних мешканців на окупованій території.
Проблема не те щоб масштабна, вона вже має масштаби катастрофи для місцевого населення. Жодного захисту немає,
– зазначив Віктор Дудукалов.
Хоч українці за всіма міжнародними стандартами мають право на житло, але не можуть його реалізувати. Майно фактично відбирають. Навіть перебуваючи в окупації немає гарантій, що статки залишаться в людини.
В окупантів там діють "піратські" закони, тобто їх повна відсутність. Це територія повного безправ'я, беззаконня і російською мовою "беспредела",
– констатував Дудукалов.
Що коїться на окупованій території: останні новини
- Ввечері 10 травня в місті Ровеньки внаслідок удару на місцевій нафтобазі зайнялася масштабна пожежа. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що нафтобаза отримала значні руйнування, а запасів пального не залишилося. Окупантам стане ще важче заправляти військову техніку, оскільки нафтобаза розташована віддалено від лінії фронту.
- Ввечері 9 травня в "дєнь побєди" завітала святкова "бавовна" у тимчасово окупований Маріуполь. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що уражено місце розташування росіян на території колишньої кондитерської фабрики "Рошен", яка 2014 року припинила роботу й досі стоїть закинута. На території одразу поїхала карета швидкої допомоги. Звідти вивезли приблизно 10 солдатів, але їх не повезли в Маріуполь.
- У порт Маріуполя прибули бетонні блоки, які Росія планує використати для будівництва фортифікації на Бердянському напрямку. Їх виготовляють у тимчасово окупованому Севастополі. Відомо, що їх до Маріуполя доправляли з Керчі. Темпи будівництва укріплень окупантів на Донеччині поки що сповільнилися. Водночас у Запорізькій області окупанти риють дуже щільно.