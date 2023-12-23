Народжуваність дітей знизилась вчетверо: як окупація зруйнувала життя Донбасу

Життя на Донеччині та Луганщині було неспокійним ще з часів російської окупації. Однак майже за 2 роки від початку повномасштабного вторгнення ситуація змінилася кардинально й сьогодні регіони перебувають на межі катастрофи.

Таку думку 24 Каналу висловив правозахисник, засновник ГО "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, зауваживши, що на окупованих територіях тривають репресії та переслідування. Люди не мають роботи, доступу до медицини, навіть тепла й води у будинках.

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Населення Донбасу може припинити існування

У регіоні фіксують дуже багато проблем з медициною. Ціни на ліки дуже завищені, медичних працівників не вистачає – все це призводить до зростання смертності та зниження народжуваності.

Якщо порівнювати 2014 – 2015 роки та 2022-й, то народжуваність на окупованій території знизилась вчетверо. Фіксується багато проблем із жіночим здоров'ям. Також є сумна статистика про те, що кожна 75 дитина, яка народжується, помирає,

– розповів правозахисник.

Він озвучив демографічний прогноз, який створили самі окупанти. У ньому зазначено, що такими темпами населення Донбасу перестане існувати через 69 років.

Пройшло 10 років окупації, народжуваність знизилась, діти помирають, лікарів немає. З історичної перспективи 69 років – це не дуже багато,

– додав Павло Лисянський.

Тому, коли Владімір Путін говорить, що хтось 8 років нібито "обстрілював Донбас", то варто лише показати документ, який засвідчує до чого призвело правління росіян.

Яким був 2023 рік на Донеччині

Цей рік можна назвати роком репресій і терору, адже за всю історію тимчасово окупованих територій ще не було стільки випадків затримань людей. Все через те, що збільшилась кількість спецслужб, які перебувають на Донбасі.

Вони намагаються виконати окупаційний план, заробити "бали" перед диктатором, тому просто хапають людей,

– зазначив Лисянський.

Рік, який минає, став роком доказів геноциду української нації. Окупанти видають нашим громадянам нові паспорти й змушують відмовлятися від українських документів.

"Людей, які виступають проти цього, затримують, в їхніх будинках проводять обшуки. Тепер окупанти зайшли ще далі – всіх незадоволених депортують. Такі випадки вже зафіксовані", – сказав правозахисник.

Якщо українці хочуть повернутися на окуповані території, то для цього є два пункти пропуску. Але якщо у документах знову вкажуть депортацію, то люди фактично залишаться без нічого, адже в'їзд для них буде заборонено мінімум на 5 років.

Щодо тих людей, які досі залишаються на Донбасі, то у них дуже складні умови. Води немає, роботи теж, працює максимум 10% підприємств, які функціонували до окупації. Заробітну плату затримують навіть тим, хто працює у так званих "адміністраціях" окупантів,

– розповів Лисянський.

У таких містах, як Волноваха, Попасна, Миронівське – життя взагалі немає. Окупанти повністю зруйнували ці населені пункти. Наприклад, окуповане місто Світлодарськ Донецької області – це місто, де колись була ТЕС і велике водосховище.

Прийшов окупант й електростанція не працює, бо вони її зруйнували. У людей немає води, світла, ще ніколи вони не почували себе так погано,

– зауважив Лисянський.

Загалом ситуація у регіоні – катастрофічна, люди звідти виїжджають, населення скорочується. Росіяни це розуміють, тому через свої громадські організації закликають земляків з усього світу приїжджати на окуповані території та їх заселяти.

Російські загарбники нищать місцеве населення, українську націю, відбирають паспорти. Вони уже зруйнували інфраструктуру, постачання тепла, води, електроенергії, а тепер агітують своїх поплічників приїжджати на Донбас.

Туди ніхто не спішить їхати, адже люди у сучасному світі не хочуть жити серед кам'яних джунглів, де по вулицях ходять російські солдати з автоматами й будь-коли можуть тебе вбити, щось забрати, зґвалтувати,

– наголосив правозахисник.

Відтак ситуація у регіоні критична й 2023 рік навіть складніший, ніж 2022-й. Адже тоді росіяни лише починали окуповувати нові території, ще не було додаткових силових органів, але далі ситуація почала погіршуватись. Зараз пік катастрофи у соціально-економічному та політичному планах.

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