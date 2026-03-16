"Росіяни стануть сліпі, глухі та німі": Андрющенко назвав цілі для ЗСУ на Азовському узбережжі

На Азовському узбережжі дуже важливими є удари Сил оборони по зв’язку росіян. Мовиться про дата-центри окупованих частин Донецької, Запорізької областей. Зокрема, у Приморську, Бердянську.

Робота триватиме. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що це призводить до того, що окупанти залишаються без зв'язку.

"Якщо перестануть існувати великі дата-центри, які розташовані здебільшого в приазовській частині Донецької, Запорізької областей, то росіяни залишаються сліпими, глухими та німими. Їм би навчитися оборонятися, навіть не атакувати. Це чудові новини. Наші Сили оборони не стоять на місці та постійно вигадують щось таке, до чого росіяни не готові", – пояснив він.

Які ще ураження ворога критичні?

Вночі 14 березня Україна вивела з ладу російський залізничний пором "Славянин" та пошкодила судно "Авангард". Це було повторне ураження. Петро Андрющенко зазначив, що ці судна перевозять через Керченську протоку військову складову з Краснодарського краю на територію Росії. Це війська, боєкомплекти, нафтопродукти і так далі.

Тому мінус два такі великі пороми – це дійсно досить велике ураження. У росіян не так багато цих поромів. Особливо тих, якими можна тягати велику кількість вантажних об'ємів. Це критичні ураження,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Крім того, що Україна завдає ударів по ворожій логістиці, по точках транспортування нафтопродуктів і забезпеченні їхнього наливу. ЗСУ атакують не НПЗ в Краснодарському краї, а вузли, які забезпечують транспортування нафти, газу, нафтопродуктів, без яких неможливе навантаження, транспортування як морем, так і трубопровідним транспортом.

