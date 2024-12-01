Україна ніколи юридично не визнає свої окуповані території російськими, – Зеленський

Україна не збирається юридично визнавати окуповані території російськими. Вони повинні повернутися до складу України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського разом з головою Європейської Ради для представників українських ЗМІ у неділю, 1 грудня.

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Хотілося б, щоб окуповані землі повернулися без жертв, – Зеленський

Президент Зеленський сподівається, що більшість окупованих територій повернеться дипломатичним шляхом.

Важливо розуміти, що ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації Росією наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими, це суто наші землі, це суто наші люди, тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться, безумовно, дуже хотілося б, щоб повернулась більшість дипломатичним шляхом, щоб не були такі жертви,

– заявив глава держави.

Однак Володимир Зеленський висловив сумнів, що диктатор Владімір Путін це розуміє. Але головне, за словами українського президента, щоб це розумів цивілізований світ.

Нагадаємо, що глава України також не розглядає замороження війни. Він вважає, що у такому випадку, якщо наша держава не матиме сильної позиції, то Путін нападе знову.