Вийшли пішки з окупованої Зеленівки: як жінка зі своїм сином та собакою врятувалися від окупації

Жінка разом зі своїм дорослим сином та собакою пішки вийшли з окупованої Зеленівки Волноваського району. Уночі вони буквально "виповзали" зі зруйнованого села.

Їм вдалося дійти до позицій українських військових, які під обстрілами росіян змогли вивести їх та доправити до евакуаційного пункту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Як жінці, її сину та собаці вдалося вийти з окупованого села

Про те, що жінка разом із сином та собакою вийшли з окупованої Зеленівки на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби Донецької ОВА Дмитро Петлін та в. о. начальника служби у справах дітей Юлія Рижакова.

Вчора до нас на збірний пункт евакуації наші військові доставили жіночку з сином. Вони вийшли пішки під обстрілами з окупації та поїхали до рідних. Вони нам розповідали, що під обстрілами, вночі виповзали з їхнього населеного пункту Зеленівка Волноваського району,

– каже Петлін.

Він додає, що син разом із мамою залишився в селі, адже вважав, що лінія фронту не дійде до Зеленівки. Коли ж село на 30 людей опинилось в окупації та було повністю зруйноване, вони самотужки спробували евакуюватися.

Яка ситуація з евакуацією дітей в Донецькій області

Водночас Юлія Рижкова повідомила, що станом на 15 січня у п'яти населених пунктах Донецької області, у яких введено примусову евакуацію, залишається 19 дітей, а саме:

у Костянтинівці – 4 дитини;

у Покровській громаді — 6 дітей;

в Удачненській селищній територіальній громаді – 9 дітей.

Зазначимо, що за минулий тиждень з цих громад було евакуйовано 34 дитини. Рижакова також додає, що в Костянтинівці виявили ще сім'ї з дітьми, про які раніше не було відомостей. За її словами, це пов'язано з тим, що Костянтинівка є великим містом і досить складно одночасно виявити усіх дітей.