На окупованих територіях Росія вводить контроль над інтернетом і телефонними мережами
24 квітня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:ГУР Міноборони
Окупанти на підконтрольних їм територіях почали встановлювати контроль над телефонними мережами та інтернетом. На Харківщині росіяни вже встановлюють обладнання для російського оператора "Мегафон".
Окупанти у Харківській області посилюють контроль над мережами – росіяни вже почали запроваджувати російський зв'язок та мобільний інтернет.
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Головне управління розвідки повідомляє, що окупанти завезли та встановлюють обладнання для російського мобільного оператора "Мегафон". Крім того, проводиться агітаційна робота для того, щоб українці розраховувалися рублями та користувалися російськими послугами.
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