На окупованих територіях росіяни погрожують розстрілом на місці тим, хто відмовляється воювати

Вороги через великі втрати продовжують мобілізовувати чоловіків на окупованих територіях Донбасу. Ба більше, місцевих жителів відправляють попереду російських військ, як живий щит.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що мобілізація на окупованих частинах Донбасу проводиться насильницькими методами.

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Чоловіків лякають розстрілами

Чоловіків затримують на вулицях, в магазинах та силоміць везуть до військкоматів, а незгодних виконувати накази залякують розстрілами на місці,

– пояснила Денісова.

Призовників-новобранців без підготовки та екіпірування російські окупанти відправляли під Харків. Жодних контрактів вони не укладали та документів не підписували. Жителів Донбасу відправляли попереду.

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Денісова наголосила, що міжнародне гуманітарне право забороняє примусову мобілізацію. Окупаційна держава не може змушувати осіб, які опиняється під владою сторони конфлікту, служити в її збройних чи допоміжних силах.