Міграційні тюрми на окупованих територіях: росіяни вигадали новий спосіб ув'язнення людей

Окупаційні адміністрації Росії на захоплених територіях України створили репресивний механізм примусу для отримання паспорта громадянина Росії. Якщо людина чинить опір, то проти неї планують використовувати тюремне ув'язнення з подальшою депортацією. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Нікчемні закони росіян

Для таких репресивних дій окупанти підготували свою законодавчу базу.

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1. Указ президента Росії від 27.04.2023 № 307 "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Росії". Цим документом Владімір Путін дає дозвіл силовим органам на депортацію мешканців тимчасово окупованих територіях України, якщо вони створюють національну загрозу Росії або виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії.

Іншими словами, якщо місцевий житель налаштований проукраїнськи і не хоче отримувати паспорт Росії, то з великою ймовірністю його депортують.

2. Указом президента Росії 27.04.2023 №307 передбачене отримання посвідки на проживання в окупації для тих жителів, хто відмовився отримувати паспорт Росії. Однак при отриманні цієї посвідки до таких людей буде застосовано процедуру фільтрації, завдання якої – з'ясування політичної позиції людини.

3. 9 червня 2023 року в Росії набрав чинності закон "Про воєнний стан". Наразі він "діє" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Згідно з ухваленим окупаційним законом, на захоплених Кремлем територіях України, силовим органам окупантів дозволяється адміністративне затримання строком до 30 діб у разі порушення заборон та обмежень, встановлених окупантами.

Також силовикам дозволили примусове та контрольоване переміщення місцевих жителів на території, де не введений воєнний стан.

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4. Указом президента Росії від 26.12.2022 №951 передбачена прискорена паспортизація мешканців тимчасово окупованих територій України з обов'язковою відмовою від українського громадянства.

5. 14 березня 2023 року Держдума Росії ухвалила в третьому читанні закон "Про припинення українського громадянства". Цей закон прийняли для легалізації окремих норм указу президента Росії 26.12.2022 №951. Тобто окупанти в односторонньому порядку вирішили позбавляти мешканців тимчасово окупованих територій громадянства України.

Кремль і Держдума Росії підготували законодавчу базу, якою дозволили силовикам на окупованих територіях України депортувати місцевих жителів, як на територію України, так і в Росію, застосовувати проти них адміністративні арешти та проводити фільтраційні заходи, якщо ті відмовляються отримувати російський паспорт.

Міграційні в'язниці на окупованих територіях

Деякі експерти стверджували, що ці дії окупанти проводять як акт залякування, щоб люди оформляли паспорти Росії і писали заяви про відмову від українського громадянства. Однак це хибне розуміння ситуації.

Згідно з отриманою інформацією, окупанти планують відкрити на окупованій Луганській та Донецькій областях пункти тимчасового утримання "іноземців" та осіб без громадянства. Ці пункти можна назвати міграційними в'язницями, які нічим не відрізняються від СІЗО. Відмінності є лише в тому, що в пунктах тимчасового утримання людина чекає на рішення суду, а потім і її виконання в частині депортації.

На окупованій Донеччині окупанти вже випустили розпорядження своєї адміністрації від 20.06.2023 №186 "Про створення робочої групи зі створення пункту тимчасового утримання". Аналогічна робота проводиться окупантами в Луганській області. Підпорядковуються ці пункти МВС Росії.

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Поміщатимуть місцевих жителів до міграційних в'язниць лише після "рішення" окупаційного суду, згідно з яким місцевий житель підлягає депортації за порушення міграційного законодавства окупантів. Депортацією людей займатимуться окупаційні органи міграційної служби Росії та служби судових приставів. Після винесення так званого "рішення", людина може пробути під арештом у цих пунктах кілька років.

Джерела інформації на тимчасово окупованих територіях повідомляють, що поки формуються міграційні в'язниці, людей, яких піддаватимуть депортації, планують поміщати в слідчі ізолятори та ізолятори тимчасового тримання.

Також варто зазначити, що у 2022 році окупанти кілька разів депортували людей з тимчасово окупованих територій. Це були поодинокі випадки, які, швидше за все, використовувалися як тестування. Окупанти просто привозили людину з мішком на голові, викидали її з машини прямо біля лінії фронту та відправляли пішки у бік України.

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Якщо повністю проаналізувати тексти прийнятих "документів" окупантів, то можна зробити висновок, що примусова паспортизація Росії, примус у відмові від українського громадянства, арешти та затримання людей перед депортацією, а також примусова депортація – це один великий та спланований злочин Кремля проти українського народу.

Я впевнений, що другий ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду Путін отримає саме примусову паспортизацію дітей та дорослих, депортацію дітей та дорослих, примус людей відмовлятися від українського громадянства, створення мережі міграційних в'язниць. Ці дії – це чергові акти геноциду українського народу.