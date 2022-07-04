В окупованому Херсоні люди обмінюють одні продукти на інші й навіть беруть кредити на їжу

Поки росіяни готуються проводити так званий "референдум" на Херсонщині, гуманітарна ситуація наближається до катастрофи. У людей вже почалися проблеми із їжею.

"Керування" російських окупантів у Херсоні вже приводить до катастрофічних наслідків. Навіть до росіян дійшло, що вони не здатні впоратися із ситуацією.

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Обмін їжі та продуктові борги

Як повідомили українські розвідники, у тимчасово окупованому Херсоні є проблеми із фінансовим сектором, що приводить до катастрофи й на інших напрямках.

Зокрема, в місті далеко не найкраща ситуація з продуктами. Херсонцям доводиться йти в магазини та обмінювати одні продукти на інші. Курс такого "обміну" продавці визначають самовільно. Також вже відомо про багато випадків так званих "продуктових кредитів". Магазини вирішили давати людям продукти у борг під 10 –20%.

Навіть самі окупанти допетрали, що ситуація виходить з-під контролю й з їхніми гауляйтерами на важливих посадах все буде лише погіршуватися. Вони почали викрадати людей, які раніше займали керівні посади, щоб змусити їх піти на "співпрацю" та знову вийти на роботу.

Нагадаємо, у вересні окупанти збираються провести так званий "референдум". Для цього вони вже вкрали багато списків виборців та працюють над фальсифікацією результатів "волевиявлення".

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