Як розповіла 24 Каналу американська журналістка Заріна Забріскі, яка проживає в Херсоні, тисячі людей на окупованій Херсонщині не мають доступу до їжі, питної й технічної води. На жаль, багато мешканців літнього віку фізично не можуть пережити всі ці випробування.

Жахливі деталі життя на Херсонщині

У приватних будинках на Херсонщині залишилося кілька свердловин, але насосів немає, бо генератори не можуть працювати. Також немає газу, бензину для генераторів, немає світла.

Лікарня давно перестала працювати, немає ліків. Існує криза охорони здоров'я, яка призвела до дуже високого рівня смертності. Ситуацію ускладнила й зима, яка була суворою, температура опускалася низько.

Через це багато мирних жителів літнього віку або ті, які мали слабке здоров'я, – померли у своїх квартирах та на вулицях. А росіяни не дозволяли українцям ховати загиблих. Ми знаємо, що це постійна практика. Бачили це в Маріуполі та в окупованому Херсоні,

– наголосила Заріна Забріскі.

Вона розповіла про ще один болючий факт: на вулицях окупованих російських територій лежать тіла, останки яких поїдають дикі тварини та бродячі собаки, яких там велика кількість. У них немає їжі, так само, як і у людей сьогодні немає їжі.

"Росіяни навіть намагалися використати їхні зображення для дезінформації. Вони стверджують, що це українські мирні жителі або навіть діти, яких поїдають собаки, і що нібито українські військові не дозволяють українцям наближатися до них. Це дезінформація та фейки", – зауважила журналістка.

До уваги! Росіяни обстрілюють не тільки область, але й Херсон. Цілями стають навіть жінки, діти, карети швидкої допомоги, комунальний транспорт. Російські військові перебувають на іншому березі річки й можуть чітко бачити, у кого вони стріляють.

На жаль, це не єдині воєнні злочини росіян. Американська журналістка розповіла, що було кілька перевірених історій, коли росіяни намагалися передати тіло нібито дитини, але виявилося, що це останки російського військового. На ньому був жетон і були фотографії, зроблені українськими дронами.

Також я особисто розмовляла зі свідком, який жив неподалік, і він сказав, що це тіло російського солдата,

– додала Заріна Забріскі.

До того ж на окупованій Херсонщині немає робочого моргу. Є сарай з тілами, але немає електрики, бо немає навіть генератора. Можна тільки уявити, що там буде з настанням літа.

Яким є життя на окупованій Херсонщині?

У низці міст в області гуманітарна катастрофа. Особливо складна ситуація в Олешках та Голій Пристані. Росіяни використовують цивільне населення як щит. Якби в цих населених пунктах не було мирних людей, тоді українські військові могли б швидше зачистити територію від ворога.

В окупованих Олешках росіяни вбивали людей, які не погоджувалися віддавати їм усю свою їжу. У місті фактично немає грошей, доставлення пенсій, продуктів блокують. Навіть оформити так звану допомогу від росіян неможливо, адже для цього треба їхати до Скадовська. Дорога туди під постійними обстрілами.

Ворог хоче змусити людей покинути Херсон. Через це постійно залякує цивільних, хизується своїми атаками. Окупанти цинічно ціляться в маломобільних людей, пенсіонерів, адже розуміють, що вони не зможуть швидко зреагувати під час атаки.