Окупанти самі тепер розміновують: Гуменюк сказала, куди повінь понесла російські міни
Росіянам доводиться розгрібати наслідки повені, спричиненої через підрив ними ж Каховської ГЕС. Усі міни, які вони заклали на лівому березі, змила вода.
Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Це спричинило суттєві зміни у карті мінних полів, тож окупантам тепер доводиться вишукувати та розміновувати вибухові пристрої, закладені ними самими.
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"Підрив Каховської ГЕС дійсно потужно вплинув на рівень оборони росіян на лівому березі, тому що фактично перший рубіж оборони, який складався з мінно-вибухових загороджень, змила велика вода. Нині росіяни, навіть повертаючись на свої позиції, не можуть це робити швидко, через те, що карта мінних полів суттєво змінилася", – зазначила спікерка.
Гуменюк про те, як вода вплинула на лінію оборони: дивитись відео
Міни у відкритому морі
Значна частина вибухових пристроїв опинилася у Чорному морі та у лиманах. Ймовірно, що через деякий час той арсенал мін, який заклав ворог в українській землі, вода виноситиме до узбережжя.
Що відбувається на південному напрямку
- Російські окупанти намагаються повернутися на позиції, які займали до підриву греблі Каховської ГЕС. Однак цей процес ускладнюється необхідністю розмінування територій. Вода розкидала їхні ж мінні загородження, які вони намостили вздовж лівого берега, і їм доводиться розміновувати територію перед тим, як повертатися.
- Росіяни змінили тактику на Півдні – повернулись до атак керованими авіабомбами та ударними БпЛА типу "Ланцет". До цього вони вичікували певну паузу, проте тактична авіація знов активізувалася. Ймовірно, вороги шукають нові цілі.
- Щодо повітряної загрози, росіяни витримують паузу і найближчим часом можуть знову вдатися до повітряного терору. Зараз вони вишукують об’єкти для удару та розробляють нову тактику.