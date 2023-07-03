Окупанти самі тепер розміновують: Гуменюк сказала, куди повінь понесла російські міни

Росіянам доводиться розгрібати наслідки повені, спричиненої через підрив ними ж Каховської ГЕС. Усі міни, які вони заклали на лівому березі, змила вода.

Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Це спричинило суттєві зміни у карті мінних полів, тож окупантам тепер доводиться вишукувати та розміновувати вибухові пристрої, закладені ними самими.

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"Підрив Каховської ГЕС дійсно потужно вплинув на рівень оборони росіян на лівому березі, тому що фактично перший рубіж оборони, який складався з мінно-вибухових загороджень, змила велика вода. Нині росіяни, навіть повертаючись на свої позиції, не можуть це робити швидко, через те, що карта мінних полів суттєво змінилася", – зазначила спікерка.

Гуменюк про те, як вода вплинула на лінію оборони: дивитись відео

Міни у відкритому морі

Значна частина вибухових пристроїв опинилася у Чорному морі та у лиманах. Ймовірно, що через деякий час той арсенал мін, який заклав ворог в українській землі, вода виноситиме до узбережжя.

Що відбувається на південному напрямку