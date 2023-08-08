У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ: Міноборони попередило про провокацію

Російські загарбники в тимчасово окупованій Каховці та інших населених пунктах Херсонської області розповсюджували фейки про нібито "відведення" військ з цих територій. Такими діями вороги намагались виявили проукраїнських людей.

Також російські загарбники відключили людей від інтернету, а потім їздили вулицями зі спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації. До речі, Каховка розташована на лівому березі Дніпра, який поки що контролюють окупанти.

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Окупанти у Каховці вдаються до провокацій

Заступниця міністра оборони пояснила, що окупанти далі намагаються виявити на тимчасово окупованих територіях українців, які:

проукраїнськи налаштовані;

співпрацюють із Силами оборони України.

️Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів",

– розповіла Ганна Маляр.

За її даними, також російські загарбники:

навмисне відключили абонентів від операторів російського мобільного зв'язку й дротового інтернету;

поки не було російського зв'язку та інтернету їздили вулицями на машинах, у яких було спеціальне електронне обладнання для виявлення роботи передавачів інформації.

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ЗСУ дистанційно знищують позиції ворога на лівому березі Дніпра

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові на лівому березі Херсона тримають вогневий контроль та не дають ворогу закріпитися на позиціях.

Там триває контрбатарейна боротьба, лінія фронту достатньо напружена. ЗСУ продовжують зачищати лівий берег.

Росіяни намагаються втримати ту першу лінію оборони, яка була змита через підрив ними Каховської ГЕС, тож зараз в окупантів на лівому березі дуже складна ситуація,

– повідомила речниця.

За її словами, наші військові не дають ворогу можливості закріпитись на попередніх позиціях, тримаючи щільний вогневий контроль над всім лівим берегом. Внаслідок цих дій ЗСУ щодоби знищують: