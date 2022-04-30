В окупованій Каховці росіяни готують масштабний шабаш на 9 травня
Російські загарбники на окупованих населених пунктах Херсонщини збираються творити там безчинство. Мовиться про Каховку.
Росіяни готуються відзначити там своє "свято" 9 травня. Підготовку до шабашу описав зрадник та колаборант Павло Філіпчук. Саме його російські загарбники призначили "керівником" захопленого міста.
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Що росіяни планують робити в Каховці на 9 травня
Каховська міська територіальна громада переповідає слова зрадника, який пішов на співпрацю і нібито доводить до відома містян, що буде в цей "святковий день".
Російські окупанти поширюють маячню про те, що в українській Каховці з'явиться їхній "безсмертний полк". Його надумали вести до вічного вогню. Там буде продовження шабашу – хочуть зробити мітинг буцімто в пам'ять про всіх загиблих у Другій світовій з Каховки.
Ба більше, до співпраці колаборанти насмілились залучити місцевий музей. Зрадник Філіпчук пише, що там їм дадуть потрібні експонати та документи для свого побєдобєсія.
Не забули й про подачки, якщо це можна так назвати. Адже після шабашу обіцяють "солдатську кашу і 100 грам".
Та навіть після цього російські окупанти ніяк не заспокояться. На вечір вже в Новій Каховці запланували концерт, куди навіть організували безкоштовні автобуси.
Що відомо про ситуацію на Херсонщині
- На окупованих територіях росіяни готуються "святкувати" 9 травня. Хочуть вчергове створити фейкову картинку для пропагандистських ЗМІ. Вони агітують ветеранів та дітей війни долучитися до "святкування".
- Україна ж продовжує робити все, щоб покарати зрадників. Тому окупаційному "губернатору" Херсонської області, ексрегіоналу та колаборанту Володимиру Сальдо повідомили про підозру у державній зраді. Той перейшов на сторону ворога.
- Не зникли й спроби росіян оголосити на Херсонщині ще одну квазіреспубліку. Українське управління розвідки вважає, що український спротив обламає ці плани.
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