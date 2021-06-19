Рясні опади не врятують: вчені кажуть, що Крим може лишитися без питної води

Велика кількість дощів, від яких кілька днів потерпали мешканці окупованого Росією Криму, не зможуть виправити ситуацію з катастрофічною нестачею води. Саме тому "влада" півострова не повинна сподіватися, що проблема зникне сама.

Своїм баченням розв'язання проблеми з водопостачанням в окупованому Криму поділився заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

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Чому зливи не врятують півострів від посухи

Вчений переконаний: попри те, що весна та літо 2021 року виявилися дощовими, рясні опади не зможуть значно поліпшити ситуацію. Все тому, що ситуація з водою в Криму – "накопичувальний процес семирічного негативного впливу".

Ось і опади йдуть, а накопичення води немає. Чому? Бо є деградація в басейнах, в екосистемах. Опади йдуть на поповнення тих запасів, які забрані у ґрунту. Відтак вони не йдуть у накопичення та не формують стоку,

– сказав Яцюк.

Через що виникли проблеми з водою

Він додав, що зараз кримчани отримують воду вельми сумнівної якості. Це відбувається через:

природні фактори – зміна клімату та маловодність і пересихання річок, збільшення мінералізації за якістю води;

– зміна клімату та маловодність і пересихання річок, збільшення мінералізації за якістю води; антропогенні фактори – скидання стічних вод, додавання фосфору та азоту.

Також Яцюк зазначив, що "через військові системи зникають водні об'єкти, озера, деградують водні екосистеми, коли йде цей процес неконтрольованого забору води з водозбору", а крім того – ризик негативного впливу екології Криму несуть "непродумане очищення морських вод і подача кримчанам цієї води".

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Чи є вихід із ситуації

Вчений упевнений: з огляду на катастрофічну ситуацію з водопостачанням Криму, окупаційній владі півострова слід вжити термінових заходів, щоб кримчани не втратили навіть того мінімуму питної води, який мають сьогодні.

Якщо влада Криму не вживатиме заходів, щоб мінімізувати антропогенний вплив, то кримчани можуть не отримати навіть необхідного мінімуму питної води,

– резюмував Яцюк.

Варто нагадати, що вже тривалий час після окупації Криму ситуація з водопостачанням на півострові залишається критичною. Тому "влада" півострова мають намір витратити 70 мільйонів рублів на пошук прісної води в Азовському морі.

Експерти зазначають, що ідея видобутку прісної води під Азовським морем для забезпечення нею півострова – безпідставне через низку причин.