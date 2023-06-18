У Криму окупанти починають забирати свій Чорноморський флот: чого вони бояться

У тимчасово окупованому Криму російська так звана "влада" починає забирати Чорноморський флот. Тому стадія "сприйняття" в них потроху набуває загальних масштабів.

Про це повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, У Криму кораблі Чорноморському флоту постійно передислоковуються. Відомо, що вони вже залишили Севастополь.

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Чому окупанти забирають Чорноморський флот Росії з Криму

Як розповів Плетенчук, в окупантів стадія "сприйняття" потроху набуває загальних масштабів. Терористи розуміють, що перебувати у стані відносного спокою, як це було до початку повномасштабного вторгнення, вони вже не зможуть собі дозволити.

Вони передислоковують носії і самі місця зберігання ракет. Намагаються проводити всі планові заходи – як бойову підготовку, чергування, охорону своєї акваторії. Але ми бачимо, що вони потроху починають приходити до того, що треба збиратися. Вони не почувають себе в безпеці через це вимушені змінювати місце дислокації своїх кораблів у першу чергу,

– зазначив речник Військово-морських сил України.

Колаборанти у Криму масово просять про евакуацію

Нагадаємо, що у розпорядженні 24 Каналу опинилися відповіді так званої "адміністрації Сімферопольського району республіки Крим" на 4 звернення від медичних закладів району про визначення безпечних районів для їхніх працівників і родичів, які будуть евакуюватися разом з ними. Усі звернення датовані кінцем травня – початком червня 2023 року.

У відповіді окупаційна адміністрація посилається на ухвалу уряду Російської Федерації від 22 червня 2004 року № 303 "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у безпечні райони".

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв висловив переконання, що після підриву греблі Каховської ГЕС росіяни не планують довго залишатися в Криму. Мовляв, вже зараз у Північно-Кримському каналі постійно знижується рівень води.