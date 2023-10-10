Придушили ременем, бо "багато знали": на окупованій Луганщині росіяни вбили своїх двох солдатів
Джерело:Андрій Цаплієнко
Окупанти виявляють нелюдську жорстокість не лише до українців, але й до своїх. На тимчасово окупованій Луганщині росіяни розправилися зі своїми співслужбовцями, бо ті були "занадто допитливі".
Подвійне вбивство сталося в селищі Мілове Луганської області. Окупанти вбили двох солдатів, які розслідували загадкову загибель третього.
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Всунули носа куди не слід
Вбиті солдати – це 43-річний Дмитро Коробіцин та 40-річний Дамір Мазитов. Їх придушили ременем їхні ж співслужбовці з військової частини № 11740, що базується у місті Алейську Алтайського краю.
За словами журналіста Цаплієнка, командири наразі роблять все можливе, аби видати цей інцидент за звичайну серед представників окупаційного війська нетверезу бійку з трагічними наслідками.
Втім, насправді, справа в іншому. Загиблі військовослужбовці намагалися встановити обставини смерті іншого військового – брата Даміра Мазитова – Рафаеля. Вочевидь, окупантам є, що приховувати.
Українські спецслужби зазначають, що всі документи в цій справі зараз інтенсивно фальсифікують для того, щоб запобігти можливому резонансу в російському суспільстві.
У російській армії приховують вбивства своїх солдатів / Фото Цаплієнко
Окупанти вбивають окупантів: що відомо
- У селищі на окупованому лівобережжі Херсонщини близько тридцяти окупантів розпивали спиртні напої на території сільськогосподарського підприємства. Вони хильнули зайвого і почали сваритися. Дійшло до перестрілки, внаслідок чого п’ятеро росіян загинули.
- ГУР оприлюднило перехоплену розмову російського військовослужбовця. Він зізнається, що під дією наркотиків розстріляв своїх же товаришів.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що на окупованій території Запоріжжя продовжують загадково помирати росіяни. Так, нещодавно у Токмаку у тилу знайшли тіла двох солдатів. У Мелітополі один військовий повісився, бо не хотів виконувати накази командування.