Дійшло до абсурду: на окупованій Луганщині величезні проблеми із санітарією та водою

На території тимчасово окупованої Луганщини важка ситуація із наданням медичної допомоги. Окупанти не дбають про те, щоб на системному рівні вирішувати проблеми місцевих мешканців та забезпечувати нормальні умови для життя.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти не допомагають місцевим мешканцям відновлювати зруйновані міста, а лише насаджують пропаганду.

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Що відбувається на окупованій Луганщині

На окупованих територіях незаконна влада не проводить ремонти, які б дійсно допомогали цивільним мешканцям. Натомість, як це заведено в Росії, окупанти будують "потьомкінські села", відмиваючи гроші на ремонті пошкоджених вікон чи ставлячи на вулицях палатки з гарячою їжею.

За словами ексчиновника, Росія вдається до піар-акцій на Луганщині ще від початку повномасштабного вторгнення. Але за рік окупації у неї так і не вийшло відремонтувати водоканал.

"Антисанітарія є величезною проблемою окупованої частини Луганської області. Наприклад, після окупації Сєвєродонецька величезна кількість людей почала звертатись (до лікарів – 24 Канал) через отруєння внаслідок споживання питної води з крану. (Через інтенсивні бойові дії – 24 Канал) ґрунтові води міста були отруєні", – розповів Гайдай.

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Водночас Росія намагається переселяти на окуповані нею території представників національних меншин. Можна лише уявити, наскільки поганими були їхні умови проживання в країні-агресорці, якщо вони охоче переїздять у напівзруйновані селища та міста Луганщини.

З якими ще проблемами доводиться стикатися цивільним