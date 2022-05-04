В окупованій Макіївці горить нафтобаза: стовп диму видно аж з Донецька
В тимчасово окупованій росіянами Макіївці загорілася нафтобаза. Очевидці повідомляють про масштабну пожежу. Серед містян є постраждалі та загиблий.
Станом на зараз горить нафтобаза у тимчасово окупованій Макіївці, що в Донецькому районі. Стовпи диму помітні навіть у Донецьку – настільки потужна пожежа.
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Очевидці публікують фото та відео пожежі – від бази, що палає, йде гігантський стовп чорного диму.
З нафтобази, що горить, іде гігантський стовп диму: дивіться відео
Від влади псевдореспубліки є заяви про обстріл нафтобази.
Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео
За даними телеграм-каналів, на нафтобазі в Макіївці відбулося загоряння 4 резервуарів великої емності з нафтою. Кожна ємність може зберігати по 5 тисяч тонн нафтопродукту.
Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео
У невизнаній квазіреспубліці "ДНР" заявили, що внаслідок пожежі та обстрілу нафтобази в Макіївці постраждало 2 людини. Ще 1 особа загинула.
Внаслідок обстрілу загинула 1 людина, постраждало ще 2 / Фото місцевих телеграм-каналів
З Донецька також видно дим з Макіївки – вітер несе на місто стовпи диму. Над Донецьком вже стоїть гігантська хмара диму, яку показали очевидці.
Над Донецьком висить дим з нафтобази, що палає в Макіївці / Фото місцевих телеграм-каналів
В Донецьку видно дим від нафтобази в Макіївці: дивіться відео
В Донецьку видно дим від нафтобази в Макіївці: дивіться відео
Поряд із базою в Макіївці розташована будівля заводу "Металіст". Повідомляється, що вона також пострааждала від обстрілів – структура частково пошкоджена.
Завод "Металіст" в Макіївці частково пошкоджений обстрілами / Фото з місцевих телеграм-каналів
У телеграм-каналах вже з'явилося відео з епіцентру пожежі. Нафтобазу, що палає в Макіївці, намагаються загасити місцеві пожежники.
Пожежу на нафтобазі в Макіївці намагаються загасити: дивіться відео
Дивіться відео з епіцентру пожежі на нафтобазі
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