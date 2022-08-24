В окупованій Новій Каховці під час тривоги лунали сильні вибухи: відео "бавовни"
24 серпня 2022 , 15:25Читать новость на русском
Джерело:ХХ
"Бавовна" не перестає тішити російських окупантів. До Дня Незалежності вона завітала до росіян, які тимчасово дислокуються у Новій Каховці.
російські окупанти на День Незалежності знову здійснили потужний обстріл Харкова, Запоріжжя та інших міст. Втім, "бавовна" не забула завітати й до них та передати привіт від наших героїв.
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Тривога та вибухи у Новій Каховці
Мешканці Нової Каховки повідомили про те, що чули потужні вибухи. Через них на території Херсонської області російські окупанти оголосили повітряну тривогу
Як повідомляють у соцмережах, була зафіксована робота ППО росіян. Наскільки вона була ефективною – стане відомо згодом.
"Бавовна" у Новій Каховці: відео