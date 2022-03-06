В окупованій Новій Каховці тисячі людей вийшли на мітинг в підтримку України: вражаюче відео
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Російські окупанти захопили Нову Каховку, що на Херсонщині. Проте мешканці не стали мовчати та вийшли та багатотисячний мітинг в підтримку України.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко і опублікував відповідне відео.
До теми Путіну дуже страшно, а в Росії назрівають бунти, – Геращенко
У руках більшість українців тримає державний прапор. Люди співають гімн, скандують "Україна" та просять ворога забиратися геть з їхнього міста.
"У тимчасово окупованій Новій Каховці розпочався багатотисячний мітинг проти окупантів! Все місто у кольорах українського прапора! Браво Каховці!", – написав він.
В окупованій Новій Каховці тисячі людей вийшли на мітинг:
Додамо, що російські окупанти 27 лютого захопили місто Нова Каховка, що на Херсонщині. В той же день вороги захопили міськвиконком та зняли всі українські прапори з будівель. Мер міста Володимир Коваленко розповів, що люди не мають можливості евакуюватися з окупованого міста.
Окрім того, російські окупанти в Новій Каховці розстріляли в автомобілі цілу сім'ю. Все через те, що транспорт не зупинився на вимогу бойовиків.
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