В окупованій Ялті на період туристичного сезону скасовують графіки подачі води

В окупованій Ялті з травня до жовтня скасовують графік подачі води. Окупанти раніше заявляли, що води на півострові не вистачить на курортний сезон.

Представники окупаційної влади повідомили, що наразі запаси води становлять 15 мільйонів 999 тисяч метрів кубічних. Водночас це все одно мало. Оптимальним варіантом було б збільшити цю цифру щонайменше на 4 мільйони.

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Окупанти вже попередили, що графік подачі води скасували тимчасово. У жовтні це питання знову переглянуть.

Вода у Криму: останні новини

У квітні 2021 року окупанти заявили, що води у Криму не вистачить на курортний сезон. Особливо поганою була ситуація у Ялті та Алушті.

З 24 квітня на півострові тестували новий режим подачі води. Зокрема, окупанти вирішили привчити жителів Криму обходитися взагалі без гарячої води.

Тим часом Росія поширює фейк, що Україна начебто може залишитися без питної води.

Росія – країна-окупант. Відповідно до норм міжнародного законодавства, саме вона є відповідальною за забезпечення окупованого півострова прісною водою.