В окупованому Бердянську прогримів вибух: видніється чорний дим

В окупованому Бердянську, що у Запорізькій області, почули вибух. Він прогримів у районі заводу "Південгідромаш".

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Вони таку оприлюднили відео, на якому видно клуби диму, що піднімаються високо у небо.

Важливо Нічний обстріл Чугуєва, HIMARS знищують ворожі склади: основне за 152 день війни

У мережі вже почали припускати, що це робота ЗСУ та HIMARS по ворожих складах з боєприпасами. Однак офіційного підтвердження цього наразі немає.

Вибух у Бердянську: дивіться відео

Зауважимо, що 5 липня у тимчасово окупованому Бердянську також прогримів вибух. Відомо, що він стався біля порту.

Останнім часом вибухи переслідують окупантів й у Мелітополі. У ніч проти 3 липня Збройні Сили України вивели з ладу одну з 4 військових баз окупантів у Мелітополі. Українські воїни завдали понад 30 ударів виключно по російській військовій базі на аеродромі міста.

Згодом стало відомо, що цей удар міг бути з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Це завдало окупантам чимало клопоту. В той день вони звозили з бази своїх поранених до місцевого шпиталю. Його оточили, а місто перекрили. Всю донорську кров наказали звезти туди. ЗСУ очевидно вдалось ліквідувати немало особового складу ворога.

Ворог не дає людям евакуюватися із Запорізької області

У Василівці щодня зростає черга на виїзд з окупованої території. На жаль, у цих чергах уже померли 5 людей. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, щодня на блокпосту у Василівці окупанти пропускають від 20 до 15 автомобілів, тобто до 500 людей, хоча охочих виїхати значно більше. Ставлення окупантів до людей також жахає. Вони погрожують розстрілами.

Не менш ганебною є відповідь російської сторони на прохання організувати коридор з тимчасово окупованої території Запорізької області – загарбники відмовляють, цинічно аргументуючи це тим, що нібито "охочих виїхати немає".

Цікаво – Федоров розповів про ситуацію на окупованих територіях Запоріжжя: дивіться відео

Напередодні Іван Федоров повідомляв про 4 загиблих у чергах, утворених на блокпосту у Василівці.